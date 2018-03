Teile von Wetzlar ohne Strom

Vermutlich gegen kurz vor 12 Uhr hatte ein Baggerfahrer beim Einrammen von Stahlträgern in den Erdboden ein Stromkabel erwischt und beschädigt, berichtete Detlef Stein, Technischer Geschäftsführer des Wetzlarer Versorgers enwag. Als Folge habe es in weiteren Teilen des Stromnetzes Spannungsschäden gegeben, die sich wie in einer Kettenreaktion fortsetzten.

Bis gegen 14 Uhr hatten die Mitarbeiter der enwag allein vier Störungen eingegrenzt und weitgehend behoben. Betroffen war unter anderem die Umspannstation im Dillfeld, außerdem die Trafostation in der Sportparkstraße.

Weil dort ein Isoliergas entwichen war, dauerten die Arbeiten am Nachmittag noch an. Teile der Spilburg waren deshalb länger als andere Stellen im Stadtgebiet von Stromausfällen betroffen.

Bei der enwag gingen um die Mittagszeit unzählige Anrufe ein, berichtete Stein. Wo genau es zu Ausfällen kam, ließ sich schlecht eingrenzen, weil es zu einer Verkettung auch im Niederspannungsnetz gekommen sei. „Die Ausfälle waren sehr partiell“, sagte Stein.

An der Frankfurter Straße fielen am Mittag mehrere Verkehrsampeln aus. Laut Feuerwehr war von den Stromausfällen auch die Telefonanlage der Kreisverwaltung und die Festnetznummer der Rettungsleitstelle betroffen, nicht jedoch der Notruf. Auch bei der Wetzlarer Feuerwehr und der Polizei sprangen die Notstromaggregate an. Polizei und Feuerwehr registrierten aber bis zum Nachmittag keinerlei Zwischenfälle. Bei längeren Stromausfällen werden die Gerätehäuser der Feuerwehren permanent besetzt, erklärte Erwin Strunk, Leiter der Wetzlarer Feuerwehren.

Verkehrsampeln fielen aus, im Forum musste der Mediamarkt kurzzeitig schließen

Die Lahn-Dill-Kliniken verzeichneten am Mittag lediglich für einen kurzen Augenblick einen Spannungsabfall, zu einem Stromausfall sei es aber nicht gekommen, sagte Sprecherin Stefanie Mohr. Das Krankenhaus verfügt über eine Notstromversorgung, die spätestens nach fünfzehn Sekunden anspringt, meist schon früher.

Im Forum musste der Mediamarkt wegen des Stromausfalls für 45 Minuten schließen, berichtete Centermanager Sven Martens. Probleme habe es aber nicht gegeben. In der Kauflandfiliale sprang die Notstromversorgung an. Der Betrieb in der Ladenstraße und allen weiteren Shops sei ohne eine Beeinträchtigung weiter gelaufen.

Auch im real-Markt am Hörnsheimer Eck sprang die Notstromversorgung an, Kunden fiel dort die gedimmte Beleuchtung auf.

Wer in der Bahnhofstraße in der Mittagspause etwas zu Essen besorgen wollte, musste sich in den meisten Fällen mit kalten Speisen zufriedengeben – wegen des Stromausfalls blieben dort in den meisten Imbissstuben Herde, Öfen und Fritteusen aus.