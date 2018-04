Theater-Spielplan: Kontroversen abbilden

So skizzierte Cathérine Miville, Intendantin am Stadttheater Gießen, das Problem der Theatermacher in gesellschaftlich aufgeheizten Zeiten. Ihre Antwort: „Diversität“. Bei der Spielplanvorstellung der Saison 2018/19 betonte sie daher, diese gesellschaftlichen Unterschiede und Kontroversen in Stadt und Region auch auf der Bühne abbilden zu wollen.

Zunächst stellten die beiden neuen leitenden Angestellten des Hauses, Chefdramaturg Harald Wolff und Schauspieldramaturgin Carola Schiefe, das neue Schauspielprogramm vor. Dazu zählt am 1. September im Großen Haus mit „Johnny Breitwieser“ eine „Verbrecherballade“ um eine legendäre Wiener Unterweltgestalt, die 1919 von der Polizei erschossen wurde.

Hinzu kommen Shakespeares „Romeo und Julia“ (17. November), „Orlando“ (23. Februar) nach Virginia Woolf oder eine Adaption des autobiografischen Romanbestsellers „Panikherz“ (30. August) von Benjamin von Stuckrad-Barre. Interessant werden dürfte auch „Capitalista, Baby!“ (13. Januar) in einer Fassung der Berliner Tom Kühnel und Jürgen Kuttner. Das Duo beschäftigt sich mit der berühmt-berüchtigten Philosophin Ayn Rand, die mit ihrem Predigen eines radikalen Individualismus als „Säulenheilige der Konservativen in den USA gilt“, wie der Chefdramaturg erklärt.

Ein so breites wie vielversprechendes Spektrum deckt auch der Opernspielplan ab. Beginnend am 15. September mit Umberto Giordanos „Mala Vita“, einem Kleinod des Verismo, schwärmt der künstlerische Betriebsdirektor Oliver Wolf.

Es folgen eine musikalische Krimikomödie mit den „Schmachtigallen“ (Premiere: 13. Oktober), ein Musical für die ganze Familie, das sich dem berühmten Kobold „Pumuckl“ (3. November) widmet, Mozarts Klassiker „Le Nozze di Figaro“ (22. Dezember) sowie die zeitgenössische Oper „Alp Arslan“ von Richard van Schoor und Willem Bruls: Eine Auftragsarbeit, in der Aleppo im Jahr 1113 zur Kriegskulisse wird.

Das Tanztheater unter Leitung von Tarek Assam widmet sich zunächst dem mehrteiligen Stück „Globetrotter“ (29. September), das sich mit Wanderern und ihren Entdeckungstouren auseinandersetzt. Es folgen „Metropolis“ (2. Februar) unter Assams Regie sowie auf der taT-Bühne die Arbeiten „Wegerzählungen“ von Daniel Goldin und „Personal Trigger“ (6. Juni) – wieder in der Regie von Assam –, das sich mit Schlüsselreizen und Reizüberflutungen befasst.

Spannende Inszenierungen

Spannende Inszenierungen verspricht auch Abdul-M. Kunze, der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters. Beginnend mit dem Weihnachtsstück „Jupp – ein Maulwurf auf dem Weg nach oben“ (22. November), das sich an Kinder ab sechs Jahren richtet. Hinzu kommt „Wolli und das Knäuel“ für Kinder ab drei Jahren in der Inszenierung des Ensemblemitglieds Roman Kurtz. Und Kunze selbst setzt das Jugendstück „Ich heiße Ben!“ in Szene, in dem es um die Identitätskrise eines Jungen geht. Ebenfalls auf dem Spielplan steht Franz Kafkas „Die Verwandlung“, die Jugendliche und Erwachsene ansprechen soll.

Die Spielzeit steht unter dem Motto „eins eins eins“ – es ist das 111. Jahr, seitdem das Stadttheater – „Denkmal des bürgerlichen Gemeinsinns“ – eröffnet wurde. Miville verspricht daher, dass man sich angesichts dieses speziellen Jubiläums auch noch das ein oder andere ausdenken werde. (bj/ga)