VON GERT HEILAND

Tina Yorks neue Doppel-CD vereint alte und neue Schlager

MUSIK "Ich darf das" als Lebensmotto

Braunfels. An den Wänden der geräumigen, geschmackvoll eingerichteten Wohnung in Braunfels hängen Fotos: Tina York mit Lena Valaitis, Nino de Angelo, Bata Illic, Graham Bonney, mit ihrer Schwester Mary Roos und anderen Schlagergrößen. Das waren noch Zeiten. Was heißt waren? So richtig weg war die Sängerin nie und nun kommt am 25. April (passend zum 60.) ihre neue CD auf den Markt. Anlass für ein Gespräch mit der sympathischen und munteren Künstlerin.

Copyright © mittelhessen.de 2014