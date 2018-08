Totes Huhn im  Bach entsorgt

Am Mittwoch entdeckte ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofes illegal entsorgten Bauschutt auf dem Gelände der ehemaligen Grube Anna in Tiefenbach. Hierbei handelt es sich vermutlich um Überreste einer Badsanierung. Im Bachlauf des Solmsbaches in Bonbaden fanden sich nach einem Hinweis aus der Bevölkerung neben Ast- und Grünschnitt auch Unrat wie Papier, Essensreste, Plastiktüten und sogar ein totes Huhn.

Erneut macht die Stadt Braunfels darauf aufmerksam, dass unter den Abfallbegriff alle Gegenstände, die vom Besitzer nicht oder nicht mehr verwendet werden und deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigen muss, fallen. Der Besitzer ist verpflichtet, diesen Abfall – soweit er nicht vermieden werden kann – ordnungsgemäß zu entsorgen.

Wer Gegenstände wie Hausmüll, Sperrmüll, Altreifen, Fahrzeuge, Bauschutt, Bodenaushub, Tierabfälle, pflanzliche Abfälle und anderes durch Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Wegschütten oder Verbrennen beseitigt, kann mit einer Geldbuße bis zu 100 000 EUR belangt werden.

Stadt sucht nach Zeugen und Hinweisen

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Bauschutt sollte jedem Bürger ein Bedürfnis sein. Dafür stellt die Abfallwirtschaft Lahn-Dill im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar Möglichkeiten bereit.

Wer Angaben zum illegal entsorgten Müll machen kann, wird gebeten, sich mit dem Bürger- und Ordnungsamt Braunfels unter (0 64 42) 3 03 24 in Verbindung zu setzen. (red)