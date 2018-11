Von Christian Keller

Trockner laufen auf Hochtouren

Verwaltung Nach Wasserschaden müssen Mitarbeiter im Rathaus zusammenrücken

Hüttenberg-Rechtenbach Kuschelig ist es derzeit in der Gemeindeverwaltung in Rechtenbach. Im Erdgeschoss heizen die Trockengeräte die Luft auf deutlich über 30 Grad, in den verbliebenen Büros müssen die Mitarbeiter enger zusammenrücken.

