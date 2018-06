Tunnel und Gleise werden saniert

Sowohl Arbeiten an der Strecke der Taunusbahn als auch die Fortsetzung der Sanierung des Hasselborner Tunnels starten an diesem Freitag, 22. Juni. Bis zum 14. Oktober wird die Sanierung des Tunnels dauern, teilt die für die Taunusbahn zuständige Hessische Landesbahn (HLB) mit.

Die Baustelleneinrichtung wird ausschließlich im südlichen Bereich des Hasselborner Tunnels errichtet. Die Gleisbauarbeiten finden in der Zeit vom 21. Juni bis einschließlich 16. Juli in den Bahnhöfen Saalburg/Lochmühle, Wehrheim und Neu Anspach sowie im Streckengleis im Bereich Hundstadt statt. Die Arbeiten im Gleisbereich erfolgen auch unter der Woche außerhalb des planmäßigen Zugverkehrs nachts von 0.30 Uhr bis 4.30 Uhr.

Die Bauarbeiten

Die Hauptarbeiten finden an folgenden Wochenenden jeweils zwischen Freitagabend 21 Uhr und Montag morgen 4.30 Uhr statt:

22. Juni bis 25. Juni im Bahnhof Wehrheim.

29. Juni bis 2. Juli im Bahnhof Wehrheim, Neu Anspach sowie im Streckengleis bei Hundstadt.

6. Juli bis 9 Juli im Bahnhof Neu Anspach.

13. Juli bis 16. Juli im Bahnhof Neu Anspach und Saalburg.

22. Juni bis 25. Juni im Rahmen einer Sperrung des Bahnüberganges „Obernhainer Weg“ in Wehrheim.

29. Juni bis 2. Juli im Rahmen einer Sperrung der Bahnübergänge „Bahnhofstraße/Kastellstraße“ in Wehrheim, in Neu Anspach und am Bahnübergang „Am Lindenhof“ in Grävenwiesbach Hundstadt.

6. Juli bis 9. Juli am Bahnübergang in Neu Anspach.

Zur Vorbereitung dieser Arbeiten werden tagsüber in Saalburg, Wehrheim und Neu Anspach neuer Bahnschotter und Schwellen angeliefert.

Darüber hinaus werden in den Bahnhöfen Friedrichsdorf, Köppern, Saalburg, Wilhelmsdorf Stopfarbeiten und Instandhaltungsarbeiten an den Weichen durchgeführt. Die Bahnübergänge sind für Fußgänger, Radfahrer sowie für den Straßenverkehr zu den angegebenen Zeiten nicht passierbar.

„Die beauftragten Firmen sind angehalten, die Belästigungen durch Emissionen – wie Lärm, Geruch und Staub – so gering wie möglich zu halten. Dennoch werden Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden sein, für die wir um Ihr Verständnis bitten“, schreibt die HLB in einer Pressemitteilung.

Zugverkehr

Aufgrund der Baumaßnahmen kommt es auf der Linie RB 15 vom 22. Juni bis 14. Oktober zu folgenden Beeinträchtigungen im Zugverkehr:

23. Juni bis 14. Oktober kein Bahnverkehr zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach. Sämtliche Züge fallen zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Zwischen Grävenwiesbach und Bad Homburg beziehungsweise Frankfurt fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan.

Die Wochenenden

Und an den folgenden Wochenenden 22. bis 24. Juni, 29. Juni bis 1. Juli, 6. bis 8. Juli und 13. bis 15. Juli gibt es keinen Bahnverkehr zwischen Brandoberndorf und Friedrichsdorf. An diesen Wochenenden sowie jeweils am vorhergehenden Freitagabend ab circa 20 Uhr fallen sämtliche Züge der Linie RB 15 aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Brandoberndorf und Friedrichsdorf eingerichtet. Für die Weiterfahrt in Richtung Bad Homburg/Frankfurt werden Fahrgäste gebeten, die Züge der S-Bahn-Linie S 5 zu benutzen.

Den ausführlichen Ersatzfahrplan gibt es auf www.hlb-online.de/service/aktuelles. Der geänderte Fahrplan kann auch in der RMV-Verbindungssuche unter www.rmv.de sowie in der DB-Reiseauskunft – DB Navigator, www.bahn.de, DB-Fahrkartenautomaten, DB-Reisezentren – abgerufen werden.

Ersatzhaltestellen

Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Dort gilt es, die entsprechenden Hinweise zu beachten. In den Bussen ist leider keine Fahrradmitnahme möglich. (red/kel)

Das wird im Hasselborner Tunnel gemacht

Im Hasselborner Tunnel wird auf einer Länge von 104 Metern die Tunnelinnenschale mit einer Spezialmischung aus Beton und Kunststoff verfüllt und verpresst. Die Arbeiten teilen sich in 13 Abschnitte zu jeweils acht Metern auf, erklärt Peter Runge, Leiter des Geschäftsbereichs Entwicklung bei der HLB. Ziel ist es, die gemauerte und marode Tunnelwand vor Wasser zu schützen, das von oben kommt. Nach Abschluss der Arbeiten sind dann 250 Meter des 1300 Meter langen Tunnels verfestigt. „Das Wasser wird sich trotzdem seinen Weg suchen“, sagt Runge, ob das dann ein ganz anderer Weg ist oder an einer anderen Stelle des Tunnels, werde man beobachten müssen. Beschickt wird die Tunnelbaustelle diesmal nicht von der Waldsolmser Seite, sondern aus Rücksicht auf Anwohner in Hasselborn von der Grävenwiesbacher Seite. (kel)