Umgekippter Laster auf der A 45 führt zu Stau

Der Laster war laut Polizeibericht gegen 8.35 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz geriet der Laster aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Bankette und anschließend ins Schlingern. Der Lkw aus dem Lahn-Dill-Kreis stellte sich anschließend quer zur Fahrbahn und kippte um.

Dabei wurde die an der Baustelle eingerichtete mobile Fahrbahntrennung zwischen der Fahrspur in Richtung Dortmund und einer behelfsmäßigen Spur, die in Richtung Hanau führt, niedergedrückt. Insgesamt wurde die mobile "Gleitwand" entlang der Baustelle auf einer Länge von etwa 350 Metern beschädigt.

Zwei Pkw, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren und in der Baustelle die linke Fahrspur benutzten, konnten einen Zusammenstoß mit der verlorenen Ladung beziehungsweise dem Laster nicht vermeiden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Gegen 12.30 Uhr meldete die Polizei, die Räumung der Unfallstelle "dürfte noch mehrere Stunden andauern". (red)