Von Malte Glotz

Unbekannte Sicht auf Bekanntes

FOTOGRAFIE Leica ehrt Preisträger des Oskar Barnack Awards mit großer Ausstellung

Wetzlar In Berlin, Paris und New York waren die preisgekrönten Bilder des 2017er Leica Oskar Barnack Awards schon zu sehen. Seit Donnerstagabend kommt auch Wetzlar in den Genuss – am Stammsitz der Leica Camera AG im Leitz-Park.

Copyright © mittelhessen.de 2018