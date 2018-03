Untere Stadtkirche diente als Gefängnis

GESCHICHTE Führungen in den Sommermonaten

Wetzlar (lr). Die Untere Stadtkirche am Schillerplatz stammt aus dem 13. Jahrhundert und diente einst als Franziskanerklosterkirche. Dieses Baudenkmal will die evangelische Kirchengemeinde in den Sommermonaten für Besucher öffnen.

