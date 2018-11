Vater schlägt vor der Schule nach Polizisten

Mit seinem Mercedes fuhr der in Wetzlar lebende Mann seine 15-jährige Tochter am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr in die Schule im Stadtbezirk Dalheim. Zwei Beamte der Wetzlarer Polizeistation bemerkten, dass die Schülerin nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz saß.

Mit Handzeichen machten sie dem Fahrer deutlich, dass er seinen Wagen am Fahrbahnrand stoppen soll. Der Mann ignorierte das und hielt stattdessen einige Meter weiter am Fahrbahnrand an, um seine Tochter dort aussteigen zu lassen. Um die Ordnungswidrigkeit zu verfolgen, sollten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Der zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und weigerte sich, seine Papiere auszuhändigen oder auszusteigen.

Auf Schwächeanfall folgt Angriff

Nachdem er bis dahin in Deutsch mit den Ordnungshütern sprach, ergoss sich ein Redeschwall in türkischer Sprache über die Beamten. Die werteten die Worte nicht als Schmeicheleien. Letztlich stieg der Mann doch aus.

Machte er bis dahin noch einen aggressiven und fitten Eindruck auf die Polizisten, so drehte sich das Bild plötzlich kolossal: Der Mann baute sich mit demonstrativ ausgebreiteten Armen und Beinen vor den Beamten auf, um sich kurz darauf schwankend und mutmaßlich geschwächt ans Fahrzeug zu lehnen. Einer der Polizisten griff nach der Schulter des Wetzlarers, da er drohte umzukippen.

Erklärung bleibt der Mann bislang schuldig

Diese Hilfestellung quittierte der Mann mit einem Schlag gegen die Hand des Polizisten, dann versuchte er mehrfach nach ihm zu schlagen. Letztlich griffen beide Ordnungshüter zu, um ihn gemeinsam festzunehmen. Um das zu verhindern, verschränkte der Mann die Arme vor dem Körper.

Die Polizisten drückten ihn zu Boden, legten ihm Handfesseln an und transportierten ihn zur Wetzlarer Wache. Sie ermitteln nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Erklärung für sein aggressives Verhalten lieferte der Wetzlarer bislang noch nicht. (red)