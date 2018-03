Verdienstorden für Jörg Will

ACV Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval ehrt

Aßlar Der Bezirksvorsitzende der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval, Markus Braun, hat am Dienstag Jörg Will mit dem Verdienstorden in Gold ausgezeichnet.

