Verfolgungsjagd endet im Gefängnis

Wetzlarer Polizisten hatten am frühen Morgen in Höhe der Taunushalle eine Verkehrskontrolle aufgebaut. Die 38-jährige Frau aus Braunfels näherte sich mit ihrem Citroën den Polizisten, die ihr mit einer Anhaltekelle unmissverständlich Stoppzeichen gaben. Sie ignorierte die Aufforderung und gab Gas. Eine Streife übernahm die Verfolgung und stoppte den Wagen letztlich in der Straße „Pfaffenrain“. Da die Braunfelserin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Ordnungshüter sie pusten. Ihr Alkoholtest brachte es auf 1,27 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein.

Bei der Überprüfung ihres 53-jährigen Mitfahrers stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl wegen Betruges vorlag.

Hätte er die Geldstraße in Höhe von 600 Euro direkt bezahlt, hätte er seine 40-tägige Haftstrafe abwenden können. Da er allerdings nicht in der Lage war diese Summe aufzubringen, lieferten ihn die Polizisten in der Justizvollzugsanstalt in Gießen ab. (kel/red)