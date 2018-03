Vergiftete Wurstköder ausgelegt

Glück hatte ein Hund am Donnerstagnachmittag (15. Februar) beim Gassi gehen. Mit seiner Besitzerin war er gegen 16.40 Uhr am Waldrand, in der Verlängerung des Laubacher Weges, unterwegs. Bevor sie eingreifen konnte, verschlang er mehrere dort ausgelegte Wurststücke. Die Stücke rochen auffällig „chemisch“ und waren offensichtlich mit einer Flüssigkeit kontaminiert. Sie brachte ihren Hund sofort zum Tierarzt, der ihn erbrechen ließ. Nach einer ersten Einschätzung des Veterinärs behielt er keine gesundheitlichen Schäden zurück. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass im beschriebenen Bereich weitere Köder ausgelegt wurden, bittet die Polizei Tierbesitzer um besondere Vorsicht. Zudem suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Wurstköder oder zum Täter machen können. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter (0 64 41) 91 80. (red)