Vermisster tot aufgefunden

Nach Angaben der Polizei war er am Freitag etwa gegen 14 Uhr von seiner Wohnanschrift mit einem Motorrad-Trike in unbekannte Richtung aufgebrochen. Sein Verschwinden wurde erst am Samstagnachmittag der Polizei mitgeteilt.

Am Sonntagmorgen ist der Mann nun tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei gibt es keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. (red)