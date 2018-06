Versucht, Mädchen zu entführen

In der Bergstraße hielt nach Mitteilung der Polizei in Wetzlar am Mittwoch gegen 16 Uhr ein dunkelgrauer Kombi neben einer 16-Jährigen. Der Fahrer, ein muskulöser Mann mit schwarzem Vollbart, schwarzen kurzen Haaren und südländischem Teint fragte die Jugendliche, ob sie ihm zu Hause helfen könne. Als sie dies verneinte, versuchte der Fahrer sie am Arm ins Auto zu ziehen. Der Jugendlichen gelang es aber, sich loszumachen und wegzulaufen.

Die Polizei in Wetzlar, (0 64 41) 91 80, sucht Zeugen des Vorfalls, der erst später bei der Polizei angezeigt wurde. Der Fahrer soll zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jeans und einem dunkelbraunen T-Shirt bekleidet gewesen sein. (red)