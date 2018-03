"Viele zahlen weniger, einige mehr"

STRASSENBEITRÄGE Infoveranstaltung in Dorlar beantwortet viele Fragen / Noch kein Beschluss gefasst

Lahnau-Dorlar Am Ende stand fest: Gar nicht so einfach! Bei der Frage, ob der Bau von Gemeindestraßen in Lahnau künftig über wiederkehrende Beiträge finanziert werden soll, hat eine Sitzung am Dienstag viele Fragen beantwortet. Eine nicht: Soll Lahnau das machen?

