Vier Schwerverletzte bei Hohensolms

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Eines der Autos, ein Golf mit Gießener Kennzeichen, kam aus einer Ausfahrt und wollte die Landesstraße von Hohensolms nach Erda queren, vermutlich, um nach Groß-Altenstädten zu gelangen.

Dabei übersah der Fahrer offensichtlich einen Mercedes, der auf der Landesstraße in Richtung Erda unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Alle vier Personen, die in den beiden Fahrzeugen unterwegs waren, wurden dabei schwer verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei schätzt 5000 Euro am Golf und 15 000 Euro am Mercedes. Neben Polizei und Rettungskräften war auch die Straßenmeisterei im Einsatz, weil nach dem Zusammenstoß Motorflüssigkeiten ausgelaufen waren, die aufgefangen werden mussten. Die Straße musste gesperrt werden. (pre)