Von Christian Hoge

Vier wollen ins Rathaus

BÜRGERMEISTERWAHL Interthal, Hartmann, Voigtländer-Tetzner und Hantusch treten an

LEUN Die Frist ist vorbei und die Liste komplett: Bei der Bürgermeisterwahl in Leun tritt neben Silke Interthal (SPD) und Björn Hartmann (CDU) ein dritter Kandidat an: Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) unterstützt Andreas Voigtländer-Tetzner. Quasi in letzter Minute bewarb sich am Montag auch Thomas Hantusch von der NPD.

