VON STEFAN GOMBERT

"Villa verjüngt sich nicht"

MODERNISIERUNG IHK denkt über Wetzlarer Standort nach

Wetzlar. Der Sitz der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill (IHK) in der Wetzlarer Friedenstraße macht optisch etwas her. Doch innerlich ist die spätklassizistische Unternehmervilla in die Jahre gekommen. Deshalb überlegen die Verantwortlichen, ob das Gebäude modernisiert oder lieber ein neuer Standort gesucht werden soll. Eine Entscheidung wird im Lauf des Jahres 2013 fallen, so IHK-Hauptgeschäftsführer Andreas Thielmann.

