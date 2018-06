Vollsperrung nach Gasaustritt bei Tankstelle

Nach Informationen der Polizei ist an einer Tankstelle an der Leihgesterner Straße am Langgönser Ortsausgang Gas ausgetreten. Die Freiwillige Feuerwehr Langgöns sowie der Schadstoffmittelmessdienst und der Schadstoffexperte des Landkreises sind vor Ort im Einsatz. Ob noch Räumungen eingeleitet werden, steht noch nicht fest.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (red/jl)