Von Dirk Wingender

Vom Rosengärtchen in die Welt

Kommunikation Wellen aus Wetzlar: Amateurfunker haben Kontakte in viele Länder

Wetzlar Es rauscht ein bisschen. Dann ertönt, als säße er nebenan, die Stimme des Mannes aus der Wüste. Auf Englisch erzählt er vom Wetter in den Emiraten. Ein Dreh am Rädchen, die Reise geht weiter nach Spanien. Vom Wetzlarer Rosengärtchen in die Welt – per Funk.

Copyright © mittelhessen.de 2018