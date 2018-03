Von Auto mitgeschleifter Junge außer Lebensgefahr

Für den Jungen bestehe keine Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage mit. Im Krankenhaus habe sich herausgestellt, dass das Kind mehrere Rippenbrüche, aber keine schweren Kopfverletzungen erlitten habe.

Der Elfjährige war am späten Samstagnachmittag mit einem „Bobby-Car“ auf der Straße Altwies in Nauborn unterwegs, als er von dem Fiat einer 44-jährigen Wetzlarerin erfasst wurde.

Kind einige Meter mit vorderer Stoßstange mitgeschleift

Die Frau war ersten Untersuchungen zufolge in die abschüssige Straße eingebogen und hatte dabei das Kind auf dem Spielauto erfasst. Mit der vorderen Stoßstange habe sie dann den Jungen einige Meter weit mitgeschleift. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerst verletzten Jungen in eine Klinik. (gro)