Von Ferien für Bakterien

FESTSPIELE Musikcomedy-Duo „die feisten“ treibt es derb und frivol

Wetzlar Selten wurde in Wetzlar über Keime und Stalkerinnen, über vergebliche Liebesmüh’ und einen Fußball-WM-Abgesang so herzlich, aber auch selbstentlarvend gelacht wie am Donnerstagabend in der Stadthalle.

