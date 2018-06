Von der Kantine in die "Katze"

"Wait For June", "Cor Blimey" und "Oh, Alaska" haben bislang in der ehemaligen Kantine des Verlagsgebäudes gespielt und die Reihe "Konzert in der Kantine" auf den Weg gebracht. Künftig finden die akustischen Auftritte heimischer Bands in der "Bunten Katze" in Wetzlar statt - deswegen heißt die Reihe nun auch "Konzert in der Kneipe".

Und noch etwas ist anders: Bislang hatten wir die Möglichkeit, die Konzerte zu erleben, unter unseren Lesern verlost. Künftig jedoch gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der Eintritt ist frei, jeder ist willkommen.

Ansonsten bleibt alles beim Alten: Das Konzept unserer Konzertreihe ist, Bands aus der Region einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dazu veranstalten wir einstündige Akustikkonzerte, die später als Hintergrund für Videos dienen, in denen sich die Musiker im Interview selbst präsentieren. Nummer vier auf der Liste der Interpreten ist das Trio "Foll" aus Marburg. Die drei Musiker spielen nach Angaben von Sänger und Gitarrist Björn Vermöhlen "ein Pop/Punk-Potpourri". Was sich dahinter verbirgt? "Im Endeffekt ein bunter Mischmasch von Musikgenres mit einem Herzen aus Punkrock", erklärt Björn. Die Band existiert seit 2015 und hat trotz lustiger Party-Texte einen sehr hohen Anspruch an ihre Kompositionen: "Unplugged wird aus Punkrock Bossa Nova, aus Metal wird Surfrock, und Country... bleibt Country", beschreibt der Sänger, was die Zuschauer am Freitag erwarten wird.

Derzeit arbeitet die Band im Studio an ihrem Debütalbum "Jäger des vergorenen Schatzes", unterbricht die Aufnahmen aber gerne für Auftritte in ihrer Heimatstadt und darüber hinaus. Die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre in der "Bunten Katze" passt perfekt zum Sound des Trios und sorgt dafür, dass die kurze, aber hörenswerte Tradition der einstigen Kantinenkonzerte fortgesetzt wird.

"Foll" sind am Freitag, 29. Juni, ab 19 Uhr in der "Bunten Katze" (Naunheimer Straße 10 in Wetzlar) zu hören. Der Eintritt ist frei; das Konzert dauert eine Stunde.

Die nächsten „Konzerte in der Kantine“: