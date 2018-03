Von Jenny Berns

Von der Lesestube zur Mediathek

Bildung Braunfelser Stadtbücherei setzt auf Aktualität und Vielfalt – der Erfolg gibt den Mitarbeitern recht

Braunfels Die Stadtbücherei in Braunfels, die ruhig und ein wenig versteckt hinter einem Geldinstitut in der Innenstadt liegt, ist für Bücherfreunde eine echte Oase. Das liegt auch am umfangreichen Medienbestand. Für den ist eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter zuständig.

