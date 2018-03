Von Malte Glotz

Vorbild für Schulen in ganz Hessen

BILDUNG Kultusminister Alexander Lorz (CDU) informiert sich in Dalheim über Familienklassen

WETZLAR Ein einmaliges Konzept waren die Familienklassen, als sie vor fünf Jahren in Wetzlar erstmals angeboten wurden. Auch heute gibt es sie so in Deutschland kein zweites Mal. Hessens Kultusminister aber sieht Potenzial über den Lahn-Dill-Kreis hinaus.

Copyright © mittelhessen.de 2018