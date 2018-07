Von Malte Glotz

Wald, Straße, See – Leere. Und Freundschaft

ABENTEUER Vier Freunde sind mit einem Feuerwehrauto für den guten Zweck um die Ostsee gefahren

WETZLAR Wer mit einem mehr als 40 Jahre alten Feuerwehrauto in einem der am dünnsten besiedelten Länder der Erde einen Getriebeschaden hat, der weiß: Er steckt mitten in einem Abenteuer.

