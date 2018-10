Von Malte Glotz

War das Alter ausschlaggebend?

POLITIK Fraktionen bewerten die Braunfelser Bürgermeisterwahl unterschiedlich

BRAUNFELS Was am Wahlabend bereits die Kandidaten angemerkt haben, sorgt auch in den Fraktionen für gehobene Augenbrauen: Überraschend deutlich war das Ergebnis für Christian Breithecker bei der Bürgermeisterwahl – 61,2 Prozent.

Copyright © mittelhessen.de 2018