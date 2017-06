Von Manuela Jung

Was wird aus dem Sparkassengebäude?

Kommunalpolitik Stadtverordnete erwägen Verkauf des Grundstücks in der Fürst-Ferdinand-Straße

Braunfels Zum 31. Dezember dieses Jahres endet der Vertrag mit der Sparkasse Wetzlar, die in dem städtischen Haus in der Fürst-Ferdinand-Straße 4 in Braunfels ihre Filiale betreibt. Die Politik steht nun vor der Frage: Vermieten oder verkaufen?

