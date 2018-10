Was wollen  Sie sofort angehen?

9329 Wahlberechtigte (Stand 24. Oktober) sind am Sonntag aufgerufen, den Verwaltungschef oder die Verwaltungschefin für die nächsten sechs Jahre zu bestimmen. Diese Zeitung stellt den Kandidaten jede Woche eine Frage rund um Langgöns. Zum Ende der Frageserie sollten beide einen für sie wichtigen Punkt in der Gemeindepolitik nennen, den sie in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit angehen wollen und warum genau diesen. (ww/GA)

MARIUS REUSCH

Zu Beginn einer möglichen Amtszeit als Bürgermeister von Langgöns werde ich ein umfassendes Entwicklungskonzept für die Gemeinde anstoßen. Ähnlich wie es schon einige Nachbarkommunen vorgemacht haben, soll damit ein Prozess eingeleitet werden, in dem wir uns darüber verständigen, wo wir eigentlich als Kommune hin wollen, welches Leitbild wir haben und welche Projekte und Prioritäten wir umsetzen. Entscheidend ist dabei, dass dies als ein offener Dialog angelegt ist, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich einbringen und selbst mitwirken können. Ziel soll es sein, dass wir als Politik aufhören kurzfristig und sprunghaft zu handeln und auf Basis einer klaren Zielformulierung langfristig denken und strukturiert agieren. In verschiedenen Arbeitsgruppen zu Themen wie etwa Leitbild, Verkehr, Natur und Umwelt, Arbeit und Wohnen, Familie und Soziales oder auch zum Beispiel Digitalisierung können dann auch unter fachlicher Beratung konkrete Ziele und Maßnahmen diskutiert und festgehalten werden, die für die Zukunft handlungsleitend sein sollen. So möchte ich einen breiten Konsens über die großen Linien unseres zukünftigen Wirkens erreichen.

SABRINA ZEAITER

Wenn die Bürgerinnen und Bürger von Langgöns mir ihr Vertrauen aussprechen, werde ich mich als erstes mit zwei zentralen Aspekten beschäftigen: Abbau der Straßenausbaubeiträge und Verbesserung der Qualität in unseren Kitas. Ich werde prüfen, ob die Gemeinde die Straßenausbaubeiträge weiter senken oder komplett abschaffen kann und falls nötig Alternativen wie wiederkehrende Straßenbeiträge prüfen. Für mich gehören Straßen zur Infrastruktur, sie sind für alle verfügbar und damit von der Allgemeinheit durch unsere Steuern zu finanzieren. Alles andere ist nicht fair! Im Hinblick auf die Kitas will ich unsere Erzieherinnen und Erzieher in ihrer guten und engagierten Arbeit unterstützen und mit ihnen und den Eltern zusammen die Bedarfslücken stopfen. Das kann bauliche Maßnahmen, Fortbildungen, Personalaspekte, Aufnahmealter, Betreuungszeiten oder auch Bildungsprojekte und vieles mehr beinhalten. Hierzu werde ich die Finanzmittel des Bundes aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ nutzen. Wir müssen gesellschaftlich endlich verstehen, dass Kitas Bildungsstätten sind und Bildung in Deutschland frei ist. Gute frühkindliche Bildung ist das Fundament unserer Zukunft!