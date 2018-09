Waschbretter rocken den Kurpark

Festival Rund 500 Besucher kommen am Wochenende zum Skifflefest nach Braunfels

Braunfels Zum dritten Mal in Folge und zum ersten Mal in Braunfels hat am Wochenende das Hessische Skifflefest stattgefunden. Die Veranstalter sind mit der Resonanz auf das Festival zufrieden.

Copyright © mittelhessen.de 2018