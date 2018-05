Bauarbeiten

Wasser wird abgestellt

BAUARBEITEN Wetzbachstraße und Phönixstraße betroffen

Wetzlar Das Wasser abgestellt wird ab Mittwochabend, 23. Mai, in der Phönixstraße und der Wetzbachstraße in Wetzlar. Der Energieversorger Enwag hatte zunächst mitgeteilt, dass die Ernst-Leitz-Straße betroffen ist. Dem ist nicht so, korrigiert die Enwag.

