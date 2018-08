Wasserversorgung macht Plus

Bilanz Gebührenerhöhung und Mehrabsatz verhelfen Eigenbetrieb zu schwarzen Zahlen

Wetzlar Die Wassergebührenerhöhung im April 2017 und Neubaugebiete haben Geld in die Kassen der Wasserversorgung gespült: Im Vorjahr hat der städtische Eigenbetrieb erstmals seit 2011 schwarze Zahlen geschrieben. Am Ende stand ein Plus von 4177 Euro.

