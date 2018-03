Weg mit dem Kupfergeld?

Mehr als die Hälfte der Deutschen (58 Prozent) könnten getrost auf das „Klimpergeld“ verzichten, wie eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts „Splendid Research“ aus dem Januar ergab. Dazu wurden mehr als 1000 Menschen online zu ihrer Einstellung zu Bargeld und ihrem Zahlungsverhalten befragt.

Schon bei einer Umfrage im Jahr 2016 war eine Mehrheit für die Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen, Tendenz steigend. Finnland, die Niederlande, Belgien und Irland verzichten bereits darauf, seit diesem Jahr auch die Italiener. Dabei handelt es sich um keine gesetzliche Regelung, sondern lediglich um ein Übereinkommen mit dem Einzelhandel. Das Kupfergeld gilt dort noch als offizielles Zahlungsmittel, so wie es die EU vorschreibt, ist aber kaum mehr im Umlauf und wird auch nicht mehr im eigenen Land geprägt.

Wäre das auch eine Möglichkeit für den Wetzlarer Einzelhandel?

Im Einkaufscenter Forum wird sich in naher Zukunft jedenfalls nichts ändern. Die Abschaffung des Kupfergeldes stand für den Center Manager Sven Martens bisher nicht zur Diskussion: „Solange die Bundesregierung weiterhin Kupfergelder prägt und es keine gesetzliche Kundgebung zur Abschaffung gibt, wird sich auch in dieser Hinsicht nichts ändern.“ Manche Geschäfte wie das Kaufland, darunter auch die Filiale im Forum, unterstützen das Runden zugunsten sozialer Initiativen wie der Spendenaktion „Deutschland rundet auf“.

Im Forum ändert sich nichts, Händler können freiwillig an Initiativen zum Runden teilnehmen

Kleine Aufkleber an Kassen mit der Aufschrift „Aufrunden bitte“ machen teilnehmende Geschäfte erkennbar und sollen Kunden zum Aufrunden motivieren.

Die Bereitschaft zum Aufrunden sei da, wie auch die Studie zeigt. Mehr als 50 Prozent der Befragten bezahlen ihre Einkäufe am liebsten bar, würden beim Zahlen der Rechnung aber eher auf die nächsten fünf Cent aufrunden, als das Kleingeld mit sich herumzuschleppen oder so lange im Geldbeutel danach suchen zu müssen.

Bei Kaufland werde die Aktion von den Kunden „gerne angenommen“ und laufe „seit sechs Jahren stabil mit leichten Steigerungsraten“, wie die Pressestelle der Handelskette mitteilt. Es kämen aktuell deutschlandweit etwa 27 500 Euro Spenden pro Monat zusammen. Zahlen für einzelne Märkte wie Wetzlar gibt es nicht.

Der Großteil der Deutschen mag für eine Abschaffung sein, doch ist die Umsetzung nicht immer leicht: Das Pilotprojekt zur Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen in der Kleinstadt Kleve in Nordrhein-Westfalen scheiterte bereits nach eineinhalb Jahren. Doch für die Einzelhändler in der Wetzlarer Altstadt wäre das Konzept nicht ohne Reiz. Jedoch können es viele Geschäfte, wie beispielsweise Bücherläden, nicht umsetzen, da sie über Regelungen wie das Buchpreisbindungsgesetz auf die Preisgestaltung ihrer Zulieferer angewiesen sind oder die Kassensysteme ein Auf- und Abrunden schlicht nicht zulassen.

Sylke Paqué etwa, Inhaberin des Modegeschäfts „Trendhouse“ in der Wetzlarer Altstadt, würde auch gut ohne die Münzen auskommen: „Die Münzen sind mit in der Kasse, werden aber kaum benötigt. Die meisten Preise bei uns im Laden sind rund oder enden auf fünf Cent.“ Abschaffen kann sie das Klimpergeld jedoch nicht, „da bei Rabattaktionen oft ungerade Preise entstehen und dem Kunden das Geld passend rausgegeben werden muss“, sagte sie.

UMFRAGE IN WETZLAR

Die Mehrheit der Menschen auf der Straße findet spontan: Das Kleingeld kann weg.

Eckehard Bechtel (83), Wetzlar:

„Ich bin für eine Abschaffung des Münzgeldes. Das braucht doch niemand. Es ist lästig und es zur Bank zu bringen, kostet auch etwas.“

Kathrin Tschernich (33), Elz:

„Das Kupfergeld sollte definitiv abgeschafft werden, das spart Platz im Portemonnaie. Das Runden der Preise wird bestimmt weder dem Käufer noch dem Verkäufer viel Gewinn oder Verlust bringen, das findet einen Mittelwert und schlimmer als bei der Umstellung von DM zu Euro kann es so oder so nicht werden. Spannend finde ich: Was passiert bei einer Abschaffung mit den Benzinpreisen an Tankstellen?“

Felix Brandner (24), Burgsolms:

„Das kann weg. Das beste Beispiel ist meine Spardose. Sie ist voller Kupfergeld, ab 5-Cent-Stücke abwärts, weil ich sie sonst verliere und auch nicht brauche. Die bringe ich dann zur Bank, wenn sie voll ist. Es ist nett, wenn ich dann mal 10 Euro habe. Ich kann aber gut darauf verzichten.“

Dorothee Kraske (29), Limburg:

„In Holland runden sie auch auf fünf Cent auf und auch ab. Das ist klasse. Ich habe bei einem Einkauf einen Betrag mit 91 Cent zahlen müssen, da haben sie es auf 90 abgerundet. Doch ich denke, am Ende gleicht sich das Auf- und Abrunden auch wieder aus.“

Achim Schuster (59), Werdorf:

„Ich bin gegen die Abschaffung, denn beim Aufrunden verliert man. Zu Beginn mögen die Händler noch fair runden, aber früher oder später werden die Preise steigen, da sie nur noch aufrunden – zu ihren Gunsten. Da habe ich lieber einen vollen Geldbeutel und zahle passgenau.“