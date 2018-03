Weiterer Verdacht gegen mutmaßlichen Entführer

Zwei Wochen vor der Verfolgungsfahrt und Festnahme auf der Autobahn bei Würzburg am Dienstag hatte die offenbar entführte Frau den 30-Jährigen wegen Vergewaltigung angezeigt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Gießen erklärte, wurde der Mann zwar festgenommen, musste aber wieder entlassen werden, weil es keine Spuren gab und er die Tat bestritt. Der Mann erhielt ein Kontaktverbot für die Dauer der weiteren Ermittlungen.

Nach der Entführung der Frau aus Linden und der Flucht am Dienstag, bei der er auch Polizeiautos gerammt hatte, sitzt der 30-Jährige nun in U-Haft. (he)