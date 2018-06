Wenn Wohnen zum Luxusgut wird

In der Studentenstadt ist ein Quadratmeterpreis von 10 Euro für Mietwohnungen längst keine Ausnahme mehr. Doch jenseits der Stadtgrenzen können Mieter aufatmen: Je ländlicher die Lage des Objekts, desto günstiger der Preis. Das Stadt-Land-Gefälle spiegelt sich auch in den Zahlen der Landesregierung wider: Laut der zuständigen Ministerin Priska Hinz (Grüne) aus Herborn fehlen in Hessen bis zum Jahr 2040 mehr als 500 000 Wohnungen – 86 Prozent davon in Südhessen, in Kassel sowie in den mittelhessischen Universitätsstädten. „Die fehlenden Wohnungen und die steigenden Mieten in den Ballungsgebieten führen dazu, dass nicht nur Geringverdienende, sondern auch breite Bevölkerungsschichten inzwischen häufig Probleme haben, eine angemessene Wohnung zu finden, die sie sich leisten können“, sagt Hinz.

Das Land Hessen unterstützt die Kommunen bei der Gewinnung von Bauland

Dass die Nachfrage dort das Angebot übersteigt, treibt die Preise stetig nach oben. In Frankfurt kletterten die Wohnungspreise binnen eines Jahres um 13 Prozent. Die Bankenstadt ist als Wohnsitz begehrt, zumal es dort attraktive Arbeitsplätze gibt. Manche ländlichen Regionen klagen derweil über Wohnungsleerstände. „Auch im ländlichen Raum besteht die große Herausforderung, mit attraktivem Wohnraum Anreize zu setzen, den Bevölkerungsrückgang einzudämmen“, heißt es im „Masterplan Wohnen“ des Landes (siehe kleiner Kasten).

Nach Angaben des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW) werden derzeit zu wenige Wohnungen gebaut: Ende 2017 gingen die Baugenehmigungen um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück. Die hessische Landesregierung hat Schritte zur Bekämpfung der Wohnungsnot angekündigt. Bis 2020 müssen laut Hinz jährlich 37 000 neue Wohnungen gebaut werden, damit die Wohnungsnot nicht größer wird. Wesentliches Hemmnis aus Sicht der Ministerin: fehlendes Bauland. „Das macht die verbliebenen wenigen Grundstücke extrem teuer und treibt die Mieten nach oben.“ Das Land unterstützt die Kommunen deshalb bei der Gewinnung von Bauland. So müssen Städte und Gemeinden Grundstücke nicht mehr an den Höchstbietenden verkaufen – der Investor hat dann weniger Druck bei der Kalkulation der Mieten.

Ein Jahr nach dem Start der Bauland-Offensive für mehr bezahlbare Wohnungen zog Hinz im März eine positive Bilanz: 44 Kommunen bekundeten demnach Interesse an einer Unterstützung durch das Land. Allerdings gibt es nach einer Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt in Darmstadt in 135 von 426 hessischen Kommunen zu wenig Wohnungen. Die Bauland-Offensive Hessen GmbH unterstützt Kommunen bei der Entwicklung von brachliegenden Flächen und der Umwandlung leerstehender Immobilien in Wohnraum.

Derzeit werden 18 brachliegende Flächen in insgesamt 15 Kommunen geprüft. Auf den Grundstücken könnten 6250 neue Wohnungen entstehen. Aufgabe der Tochtergesellschaft der Nassauischen Heimstätte ist es, die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu untersuchen.

Für bezahlbaren und ausreichenden Wohnraum kann das Land allerdings nicht alleine sorgen – der Bund muss mithelfen. Und die schwarz-rote Regierung hat das Thema auch auf ihrer Agenda: Um die hohen Mieten in den Großstädten zu dämpfen, planen Union und SPD zwei Milliarden Euro zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau. Zudem soll die Mietpreisbremse nachgeschärft werden. So sollen künftig Vermieter per Gesetz dazu gezwungen werden, die Vormiete offenzulegen. Denn wenn man die Vormiete nicht kennt, kann der Vermieter die Miete stärker erhöhen als gesetzlich erlaubt (siehe großer Kasten).

„Die Mietpreisbremse ist besser als ihr Ruf, die Erwartungen waren aber vielerorts schlicht zu hoch“

Apropos Mietpreisbremse: Eigentlich sollte sie sprunghafte Mietanstiege in gefragten Städten vermeiden – rund drei Jahre ist sie nun in Kraft. Was hat die Mietpreisbremse gebracht? Nicht viel, wenn man auf die Zahlen schaut, denn der Mietanstieg hat sich eher noch beschleunigt. 2017 kletterten die Mieten im Bundesschnitt laut Zentralem Immobilien-Ausschuss (ZIA) mit plus 4,3 Prozent sogar noch stärker als im Vorjahr. Bei bestehenden Wohnungen in einigen Großstädten stiegen die Mieten laut Bundesbank 2017 sogar um mehr als neun Prozent.

Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, dass sich der Mietanstieg mit dem Gesetz „insgesamt nicht spürbar verlangsamt hat“. In einigen Gegenden, in denen die Mieten zuvor stark stiegen, wirke die Bremse aber sehr wohl und dämpfe den Anstieg dauerhaft. Fazit: „Die Mietpreisbremse ist besser als ihr Ruf, die Erwartungen waren aber vielerorts schlicht zu hoch.“ Bund und Land mühen sich also beim Thema bezahlbares Wohnen.

Doch die Marktentwicklung könnte sie überrollen. Die Beratungsfirma EY Parthenon rechnet „mit einem geringeren Wachstum insbesondere im privaten Wohnungsbau“. Auch Engpässe bei Baufirmen begrenzten das Wachstum. Sie seien derzeit mindestens für drei Monate ausgelastet.

2018 will die Bauwirtschaft immerhin 320 000 neue Wohnungen errichten. Laut dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes deckt das aber nicht den Bedarf. Die Politik drängt auf 350 000 bis 400 000 neue Wohnungen pro Jahr. Die Preise für Neubauten und Renovierungen, die 2017 um gut 3 Prozent stiegen, dürften also vorerst weiter klettern. (mit dpa/Foto: Archiv)

Masterplan Wohnen in Hessen

Die hessische Landesregierung will mit höheren Fördermitteln die steigende Wohnungsnot in Hessens Ballungsräumen lindern. 1,7 Milliarden Euro stehen bis 2020 für die Wohnungsbauförderung zur Verfügung, wie die zuständige Ministerin Priska Hinz (Grüne) ankündigte. Dazu gehören neben der stärkeren finanziellen Förderung unter anderem höhere Zuschüsse für Investoren, die Sozialwohnungen errichten, der verbilligte Verkauf von Landesflächen an Städte und Gemeinden, ein Kataster für die Innenraumentwicklung, eine längere Mitpreisbindung von Sozialwohnungen und mehr Zuschüsse für die Dorfentwicklung, um das Wohnen auf dem Land attraktiver zu machen. Bauträger sollen darüber hinaus bessere Konditionen für Förderdarlehen erhalten. Zudem erhält die Nassauische Heimstätte zusätzlich rund 200 Millionen Euro, um ihr Eigenkapital aufzustocken. Das ermöglicht ihr, bis zum Jahr 2021 etwa 4900 neue Wohnungen zu bauen. Außerdem wurden die Städtebaumittel erhöht. Für 2018 und 2019 stehen jährlich 102 Millionen Euro zur Verfügung. Als weiteren Schritt hat Hinz nach eigenen Worten die Richtlinien von bürokratischen Vorgaben entrümpelt. (lhe/mkl)

Die Pläne von Union und SPD

1,5 Millionen Wohnungen sollen nach den Plänen von Union und SPD bis 2021 in Deutschland entstehen – damit die Bürger nicht immer mehr Geld fürs Wohnen ausgeben müssen. Der wichtigste Beschluss einer zweitägigen Klausur der Fraktionsspitzen Anfang Mai ist eines der größten Wohnungsbaupakete der Bundesrepublik. Auch für Mieter will die GroKo mehr tun.

BAUKINDERGELD: Singles und Kinderlose schauen hier in die Röhre, müssen es aber mitbezahlen. Das von der Union forcierte Baukindergeld richtet sich an Familien mit mittlerem Einkommen, die sonst nicht genug Geld haben, um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen die Familien 12 000 Euro bei einem Kind erhalten, 24 000 Euro bei zwei Kindern, 36 000 Euro bei drei Kindern. Das Geld soll bis zu einem versteuernden Haushaltseinkommen von 90 000 Euro bei einem Kind und 105 000 Euro bei zwei Kindern gewährt werden. Gefördert wird nur der erste Erwerb von Eigentum. Das Geld soll rückwirkend ab Januar 2018 ausgezahlt werden.

KOSTEN: Die Baukindergeldsumme kann wie ein Bausparvertrag als Sicherheit beim Immobilienerwerb eingebracht werden. Es wird mindestens 440 Millionen Euro im Jahr kosten – über zehn Jahre dann also mindestens 4,4 Milliarden Euro. Aber wahrscheinlich weit mehr.

KRITIK: Steuerzahlerbund-Chef Reiner Holznagel betont, Familien, aber auch den anderen Steuerzahlern wäre viel mehr geholfen, wenn zum Beispiel die Grunderwerbssteuer gesenkt würde. In Berlin werden bei einem Wohnungskaufpreis von 350 000 Euro mit einem Schlag 18 000 Euro fällig. Zwar ist diese Steuer Ländersache – aber hier könnte gerechter eine Entlastung geschaffen werden. Zumal das Baugeld auch die mitzahlen, die sich trotzdem kein Eigentum leisten können.

MIETEN: Schlupflöcher bei der Mietpreisbremse sollen geschlossen werden. Vermieter sollen zur Offenlegung der vorher kassierten Miete verpflichtet werden. Eigentlich sollen neue Mieten nur um maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen, teilweise sind es in Berlin oder München über 30 Prozent. Die „Bremse“ wird oft umgangen – auch weil Vormieten nicht bekannt sind. Daher verpufft die Wirkung, Mieten steigen weiter, auch weil oft an die vermietet wird, die keine lästigen Nachfragen stellen.

SANIERUNGEN: Bei Modernisierungen soll verfügt werden, dass die Monatsmiete nur noch um maximal drei Euro pro Quadratmeter binnen sechs Jahren erhöht werden darf. Das „Herausmodernisieren“, also das Herausdrängen von Mietern zur teureren Neuvermietung, soll schärfer geahndet werden. Das soll künftig den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen und Schadensersatzansprüche begründen.

SOZIALER WOHNUNGSBAU: Es sollen mehr Wohnungen für untere Einkommensschichten entstehen. Pro Jahr müssten aus Sicht des Mieterbundes 400 000 neue Wohnungen gebaut werden – davon 80 000 Sozialmietwohnungen. Die Regierung will zwei Milliarden Euro mehr für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Geplant ist auch, dass Kommunen besser an Bauland kommen sollen und günstiger Grundstücke des Bundes kaufen können. Allein die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben besitzt rund 470 000 Hektar und mehr als 37 000 Wohnungen. Bisher werden Filetgrundstücke in besten Lagen meist an meistbietende Investoren verkauft – die mit denen Kasse machen. (dpa/mkl)