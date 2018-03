Von Frank Stühler

Wenn der Bock zur Bütt wird

FASCHING 360 Narren feiern in Hermannstein Fassenacht / Redner nutzen Turngerät

WETZLAR-HERMANNSTEIN „Bock auf Fassenacht“ hatten die Aktiven des TV Hermannstein in diesem Jahr laut ihrem Motto. Den Beweis lieferten sie am Samstag vor 360 Gästen in der durch viele Helfer zum Faschingssaal umfunktionierten Turnhalle.

