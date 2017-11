Von Steffen Gross

Wenn die Tyler singt und niemand tanzt

Konflikt Kirchenvertreter kritisieren das für Karfreitag in Wetzlar angesetzte Konzert der Pop- und Rockröhre

Wetzlar Man stelle sich vor: Die walisische Pop- und Rockröhre Bonnie Tyler gibt ein Konzert vor einem erstarrten Publikum in der Rittal-Arena. Gar nicht so abwegig. Denn der Konzerttermin ist Karfreitag 2018, hoher kirchlicher Feiertag, an dem bekanntlich Tanzverbot gilt.

