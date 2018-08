Wenn die berühmte galaktische „Macht“ zur Kraft wird

Star Wars Mainzer Physikprofessorin Concettina Sfienti verrät: Wie viele Naturgesetze stecken in den beliebten Filmen

Wetzlar „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie...“ – mit Yoda, Han Solo und Co. gingen über 150 Besucher in der Phantastischen Bibliothek der Frage nach, welche Gesetze der Physik in jener entfernten Galaxie noch gültig sind.

Copyright © mittelhessen.de 2018