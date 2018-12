Von Jenny Berns

Wer baut das denn eigentlich?

Advent Braunfelser Bauhof hat maßgeblichen Anteil am Christnikelsmarkt

Braunfels Am Wochenende erstrahlt die Braunfelser Innenstadt beim Christnikelsmarkt im Lichterglanz. Tausende Besucher werden an den Buden vorbeischlendern und die vorweihnachtliche Stimmung genießen. Doch wie kommen die kleinen Holzhütten eigentlich an ihren Platz?

Copyright © mittelhessen.de 2018