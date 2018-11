Wer die größten Vermögen hat

Auf Rang 71 ist Rittal-Inhaber Friedhelm Loh aus Dietzhölztal mit einem Vermögen von 2,4 Milliarden Euro. Dahinter folgen Klaus und Dieter Küster, Inhaber der Küster-Unternehmensgruppe in Ehringshausen, mit 250 Millionen Euro (Rang 624) sowie die Familie Walter Klingspor (Klingspor-Schleiftechnik in Haiger) mit 200 Millionen Euro (Rang 718).

Aus Mittelhessen tauchen unter den Milliardären und Millionären drei weitere Namen auf

Aus Mittelhessen sind außerdem in der Liste genannt:

Andreas und Reinfried Pohl junior (Deutsche Vermögensberatung) aus Marburg mit einem Vermögen von 2,1 Milliarden Euro auf Rang 83.

Dahinter: die Familien Burgholte und Kellermann, Eigentümer des Schraubenherstellers Kamax in Homberg/Ohm mit 350 Millionen Euro (Rang 476)

sowie die Familie Winter (Eisengießerei) aus Stadtallendorf mit 300 Millionen Euro (Rang 524).

Blickt man in das weitere Umfeld des Lahn-Dill-Kreises, findet man weitere Milliardäre und Millionäre:

Ralph Dommermuth (United Internet, 1&1) aus Montabaur (4 Milliarden Euro; Rang 36),

Martin Viessmann (Viessmann-Heiztechnik) aus Allendorf/Eder (3,5 Milliarden Euro; Rang 45),

Familie Segmüller (Möbelhersteller) aus Friedberg (300 Millionen Euro; Rang 524),

Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Immobilien, Grundbesitz) aus Bad Berleburg (250 Millionen Euro; Rang 624),

Familie Kocherscheidt (Ejot-Verbindungstechnik) aus Bad Berleburg (250 Millionen Euro; Rang 624),

Familien Schorge und Dietze (Erndtebrücker Eisenwerk/Rohre) aus Erndtebrück (250 Millionen Euro; Rang 624).

Die reichsten Deutschen sind laut „Manager-Magazin“ Hessen: die Quandt-Erben Stefan Quandt und Susanne Klatten (Chemiekonzern Altana sowie 47 Prozent der Anteile an BMW). Sie besitzen gemeinsam ein Vermögen von 34 Milliarden Euro. Klatten wohnt in Bad Homburg, Quandt in Frankfurt.