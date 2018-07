Wer legte Sockel auf die Straße?

Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Die Audifahrerin war in der Nacht von Samstag, den 16. Juni, auf Sonntag, den 17. Juni, auf dem Karl-Kellner-Ring in Richtung Buderusplatz unterwegs.

Schaden am Auto blieb zurück

Gegen 00.10 Uhr fuhr die Frau ungefähr in Höhe des „Haus der Mode“ auf dem rechten Fahrstreifen über den Sockel einer Warnbake. Ein Unbekannter hatte diesen Sockel offenbar absichtlich dort auf die Straße gelegt. An dem Audi der Frau blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zurück.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Täter in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni im Karl-Kellner-Ring beobachtet? Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Wetzlar unter Telefon (06441) 9180 entgegen. (red)