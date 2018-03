Wer rüstet für den Krieg?

Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag hat das Werk in Auftrag gegeben, kürzlich vorgestellt und dazu erklärt: „Auch von hessischem Boden geht wieder Krieg aus. In Hessen werden Kriegseinsätze der Bundeswehr vorbereitet, von hier ansässigen Rüstungskonzernen deutsche Waffen geschmiedet und an Hochschulen militärische Forschungen betrieben.“ Verfasser des Rüstungsatlas ist Lühr Henken, Sprecher des „Bundesausschuss Friedensratschlag“ mit Sitz in Kassel, nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von friedenspolitisch engagierten Menschen.

In Hessen gibt es laut dem Bericht zwölf Bundeswehrstandorte, davon keinen im Lahn-Dill-Kreis. Aber in Wetzlar gebe es noch sechs Dienststellen der Bundeswehr.

Darüber hinaus sind in dem Bericht private Unternehmen aufgelistet, die „militärisch verwendbare Produkte entwickeln, herstellen, vertreiben, lagern, transportieren oder mit ihnen Dienstleistungen verrichten“. Die größten hessischen Rüstungsbetriebe sind demnach die beiden Kasseler Panzerhersteller „Krauss-Maffei-Wegmann“ mit 1400 Beschäftigten und „Rheinmetall“ mit 1000 Beschäftigten.

Visiere für die indische Armee, Fernrohre für den Kampfpanzer „Leopard 2“ und für Spezialeinheiten

Vier der insgesamt 61 Unternehmen sind im Lahn-Dill-Kreis beheimatet:

„Hensoldt Optronics“ in Wetzlar gehört laut Rüstungsatlas zu einem multinationalen Rüstungskonzern und sei Mitglied des Förderkreises Deutsches Heer sowie des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. In Wetzlar gefertigte Zielfernrohre von Hensoldt seien auf dem Panzer „Leopard 2“ und auf Panzerhaubitzen montiert, Periskope beispielsweise auf Panzerhaubitzen und dem Schützenpanzer „Puma“. Darüber hinaus stelle Hensoldt Rotpunktvisiere für Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Handfeuerwaffen her. Und die Firma biete Nachtsichtgeräte speziell für Scharfschützenwaffen an. Tausende Rotpunktvisiere seien in der Vergangenheit von Wetzlar für die indische Armee geordert worden – also geliefert worden in ein Spannungsgebiet, denn im Konflikt um Kaschmir stünden sich die indische und die pakistanische Armee hochgerüstet gegenüber.

„Minox“ in Wetzlar produziere Ferngläser und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre. Mit den Zielfernrohren würden die GSG9 sowie Spezialeinheiten in den USA, Schweden, Italien, Frankreich, Dänemark und in der Schweiz ausgestattet.

Die Firma „Clößner GmbH Maschinenbau und NC-Technik“ im Ehringshausener Ortsteil Daubhausen liefere Gehäuse für die Zieleinrichtung von Panzerhaubitzen und Maschinenpistolen sowie Komponenten für Transport- und Kampfhubschrauber.

Die „Rewitec GmbH“ im Lahnauer Ortsteil Dorlar stelle Schmierstoffzusätze für Containerschiffe und Fahrzeuge her und strebe eine Partnerschaft mit der Bundeswehr an.