Wer zahlte, der regierte

Moment mal

30 Prozent Wahlbeteiligung bei einer Kommunalwahl, in manchen Orten ist das heute leider normal. Grund dürfte vor allem Desinteresse sein. 30 Prozent Beteiligung bei einer Kommunalwahl gab es in Wetzlar aber auch schon 1840. Damals wurde zum ersten Mal überhaupt eine Stadtverordnetenversammlung gewählt. Seit 175 Jahren wird in dem Parlament um Wohl und Wehe der Domstadt gerungen. Jubiläum!

