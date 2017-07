Wettenbergs Zeitreise in die 50er geht grandios zu Ende

Zeitreise in die 50er: Die Golden Oldies in Wettenberg lockten auch in diesem Jahr wieder viele Besucher an. (Foto: Friese)

Besonders deutlich zeigte sich dies in diesem Jahr mit dem Auftritt des Neue-Deutsche-Welle-Stars Fräulein Menke am Samstag. Die 80er-Jahre-Ikone kam in einer knallroten Ente auf das Festival getuckert. An allen drei Tagen der Veranstaltung waren viele der weiblichen Besucher in ihren schicken, bunten Petticoats ein Blickfang. Überall in den Straßen wurde zum „Oldie-Sound“ der von den neun Bühnen schallte, getanzt. Am Sonntag fand dann noch der Petticoatwettbewerb statt, den Britta Ullmann gewann. Und die schönsten Oldtimers wurden prämiert. Ausgezeichnet wurden der Bedforf CA Dormobile von Jörg Eggebrecht, das Goliath 1100 Cabrio von Klaus-Werner Zipp, der Mercedes W 111 von Christa Friepörtner, der Seat Siesta Formichetta von Herrmann Herfurtner und das Oldsmobile 88 hardtop holiday von Stephan Reitz. (red)