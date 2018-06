Wetzlar, Baustellenstadt

Verkehr Bergstraße ist ab Montag wieder auf, Nauborner Straße zu

Wetzlar Die Ferien sind da, damit die Baustellen: An der Einmündung der Bergstraße in den Friedrich-Ebert-Platz läuft bereits die Fahrbahnerneuerung. Am Montag (3. Juli) ist die Bergstraße wieder frei, dann wird bis Ferienende die Nauborner Straße dichtgemacht.

