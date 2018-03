Wetzlar erwartet zum Karnevalszug 50.000 Gäste

Am 11. Februar erwartet Wetzlar bis zu 50 000 Zuschauer zu dem Jubiläumsumzug, denn die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft feiert „6 x 11 Jahre WKG“. Den Verlauf des Zuges haben wir in dieser Grafik dargestellt.

Monatelang haben die Wagenbauer der WKG mehrmals in der Woche geschuftet. Zusammengerechnet haben haben sie seit dem Sommer einige tausend Stunden investiert, um die Wagen der Korporationen und andere Gefährte auf Vordermann zu bringen. Und das alles für drei Stunden Spaß auf der Strecke durch die Altstadt und über den Karl-Kellner-Ring.

Manches im Zug ist komplett neu. Aus Dachlatten, Spanplatten, Hasendraht, Papier, Pappmaché und jeder Menge Farbe sind einige der Wagen in einer ehemaligen Panzer-Wartungshalle der früheren Sixt-von-Armin-Kaserne neu aufgebaut worden.

Dort hat Hallenmeister Harald Schneider das Sagen. Wichtiger Vordenker und Vormacher des Teams ist Knut Goldberg, der Skizzen für neue Wagen zeichnet und die Umsetzung anleitet. Das erfordert nicht nur Fantasie und Vorstellungsvermögen, sondern auch eine gekonnte und vor allem sichere handwerkliche Ausführung. Denn alle Wagen, die am Sonntag im Magdalenenhäuser Weg auf die Strecke gehen, mussten vorher vom TÜV geprüft und genehmigt werden.

Wenn auch die Aktiven der WKG und deren Tanzsportvereinigung einen guten Teil des Zugs ausmachen, so sind längst nicht alle Wagen auf deren Mist gewachsen. Viele andere Vereine und Gruppen aus Wetzlar und dem Umland haben gewerkelt und gebastelt und sind wieder mit von der Partie.

Die aktuelle Zugaufstellung gibt es bei der WKG im Internet unter www.wkg-helau.de.

Wer die Wagen und Gruppen schon bei der Aufstellung betrachten will, der kann dies ab 13.31 Uhr tun, wenn sich das Ganze im Gewerbegebiet Westend langsam in Bewegung setzt. Pünktlich Um 14.11 Uhr startet der Zug in der Ernst-Leitz-Straße und zieht dann über die Schützenstraße und den Schillerplatz durch die Altstadt. Danach geht es zurück am Hauser Tor vorbei über die Brückenstraße und den Buderusplatz auf den Karl-Kellner-Ring, wo sich der Zug nach einem Schlenker durch die Langgasse gegen 16.30 Uhr an der Stadionschleife auflöst. Während des Zugs sind zahlreiche Straßen für den Verkehr gesperrt. Wer den närrischen Umzug ideell und mit einem kleinen Beitrag unterstützen will, der kann sich das Zugabzeichen der WKG zum Preis von zwei Euro kaufen. Sie gibt es in der Altstadt bei Tabak Reiter, Fashion-Point, Modetreff Diagonal und Pfeifen Rauch sowie in der Metzgerei Süß in der Neustadt.

Am Samstag nehmen die Narren dem Oberbürgermeister auf dem Fischmarkt den Stadtschlüssel ab

Am Tag vor dem Zug, am Samstag, dem 10. Februar, müssen die Narren natürlich erst einmal die Macht im Städtchen übernehmen. Da der Magistrat an dem Tag am Café Glässel am Fischmarkt „tagt“, wird die Prinzengarde dieses auch erstürmen, um dem Oberbürgermeister den Stadtschlüssel abzuknöpfen.

Der Aufmarsch der Wetzlarer Karnevalisten, der so genannte „kleine Zug“ beginnt um 10.11 Uhr auf dem Schillerplatz. Um 11.11 Uhr trifft sich die Narrenschar auf dem Eisenmarkt zur traditionellen „Mittelsteinreinigung“ und zur Flaggenhissung. Danach geht es auf den Fischmarkt zur „Rathaus-Stürmung“ am Café Glässel. (he)

BUSSE FAHREN ANDERS

Wegen des Karnevalzugs auf der Strecke der Linie 185 Wetzlar-Braunfels müssen die Busse bei 4 Fahrten am Sonntagnachmittag die Haltestellen in Albshausen, Steindorf und zum Teil in Wetzlar auslassen und den direkten Weg über die B 49 nach Wetzlar wählen. Bei der Fahrt 13:17 Uhr und 15:17 Uhr ab Braunfels führt die Fahrt ab Burgsolms über die B 49 nach Wetzlar Bahnhof/ ZOB und bei der Fahrt 14:27 Uhr und 16:27 Uhr ab Wetzlar Bahnhof/ZOB - Buderusplatz-Seibertstraße führt die Fahrt auch über die B 49 nach Burgsolms, Oberndorf und Braunfels.

Für den weiteren regulären Linienverkehr muss wegen Behinderungen im Stadtbereich mit Fahrzeitverlängerungen gerechnet werden. Nähere Informationen gibt es unter www.vldw.de

HELAU-TERMINE

Der Wetzlarer Weiberfasching in der Stadthalle am Freitag ist komplett ausverkauft.

Nach dem Straßenkarneval am Sonntag folgen noch einige närrische Termine:

Der Jubiläumsfrühschoppen der WKG startet am Dienstag, 13. Februar um 11.11 Uhr im Foyer der Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Bei einem kleinen aber feinen Programm werden am sogenannten „Blechdienstag“ Auszeichnungen der WKG an verdiente Mitglieder überreicht und neue Korporationsmitglieder ernannt. Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt.

Zum guten Schluss gibt es dann am Dienstag das Federnziehen, bei dem Prinz Manuel I. seine Fasanenfedern einbüßt und Prinzessin Anke I. das Diadem. Start ist um 20.11 Uhr in der Prinzenklause „Paulaner am Haarplatz“. Um nichts zu versäumen, sollte man spätestens um 22 Uhr dort sein. Der Eintritt ist frei. Gleiches „traurige“ Ende widerfährt dem Kinderprinzenpaar Nicolas I. und Sophie I.. Vorher wird aber noch einmal kräftig gefeiert.

Bei ihrer Heringsgala blickt die WKG am Aschermittwoch ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus in Nauborn satirisch auf die Kampagne zurück. Der Eintritt kostet 3 Euro.