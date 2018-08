Wetzlar kommt ab Freitag in Bewegung

Beim Brücken- und Sportfest vom Freitag bis Sonntag steht das „Wir“ im Vordergrund. Das Angebot ist riesig und reicht vom sportlichen Mitmach-Programm in der Colchester-Anlage über Livemusik auf vier Bühnen bis hin zum Kartoffelfest, dem Entenrennen und dem Internationalen Kulturfest.

Es ist ein Mammutprogramm, das das Stadt-Marketing mit Geschäftsführer Rainer Dietrich, Sportamtsleiter Wendelin Müller und das Team der Serviceagentur „Bernd Butz Promotion“ zusammen mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH) auf die Beine gestellt hat. In und um die Altstadt gibt es an jeder Ecke etwas zu erleben und zu entdecken.

Fast 4000 Läufer gehen zum Auftakt am Freitag beim Brückenlauf an den Start

Den Auftakt macht am Freitag der Brückenlauf, der mit fast 4000 Läufern die größte läuferische Breitensportveranstaltung Mittelhessens ist. Los geht es um 17 Uhr mit den Schülern und Jugendlichen. Um 19 Uhr starten dann die Teams aus Firmen, Behörden und Vereinen. Start und Ziel ist jeweils das Wetzlarer Stadion. Dabei stellt der Lauf durch die Gassen der Altstadt das gemeinschaftliche Erlebnis mehr in den Vordergrund als die reine Jagd nach Bestzeiten – und das alles für einen guten Zweck: Die Startgelder kommen dem Förderprojekt der Abteilung Fußball des HBRS zugute.

Am Samstag und Sonntag lädt Wetzlar dann zum Stadtfest ein – mit Livemusik auf vier Bühnen, Mitmach-Sportangeboten in der Colchester-Anlage, Markttreiben in der Altstadt, an der Hospitalkirche, in der Colchester-Anlage sowie der Bahnhofstraße und vielem mehr. Die Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein.

Geselligkeit wird auf dem Schillerplatz großgeschrieben und so lädt die Bürgerstiftung am Samstag zum Brunch ein. Um die durstigen Besucher kümmern sich hier – wie einen Tag später beim Kartoffelfest der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg auch – unter anderem die Malteser. Der Sonntag startet auf dem Schillerplatz um 10.30 Uhr mit einem Mundart-Gottesdienst. Den musikalischen Part übernimmt die Musikschule mit viel Programm auf dem Platz wie im eigenen Konzertsaal.

Die Vielfalt Wetzlars demonstriert der Ausländerbeirat mit dem Internationalen Kulturfest am Sonntag ab 12 Uhr auf dem Domplatz mit Musik und Kulinarik. Eisenmarkt und Lahnstraße werden am Wochenende zur Bühne mit verschiedenen Auftritten. Wer modisch interessiert ist, sollte sich den Sonntag merken: Dann findet in der Lahnstraße eine Modenschau mit Trends für die nächste Saison statt.

Den Abschluss markiert wie immer am Sonntag das Entenrennen des Fördervereins der Feuerwehr zwischen Hauser Mühle und Mühlgraben. Lose gibt es samstags auf dem Eisenmarkt und im Forum sowie am Renntag auf dem Eisenmarkt und kurz vor Beginn direkt am Start.

Die Veranstalter raten, zum Fest vor allem den großen Parkplatz der Bachweide mit Zufahrt über die Uferstraße zu nutzen. (red/mgl)