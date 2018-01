Wetzlar wehrt sich gegen NPD-Wahlkampf in Stadthalle

Gegen eine NPD-Veranstaltung in der Stadthalle wehrt sich die Stadt Wetzlar. (Foto: Schmidt/dpa)

Wetzlar Kampflos will die Stadt Wetzlar ihre Stadthalle nicht der rechtextremen NPD für deren Wahlkampfveranstaltung überlassen. Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) will sie sich gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen von Ende Dezember wehren.

Der Rechtsamtsleiter der Stadt Wetzlar, Tobias Wein, bestätigte am Donnerstag, dass die Stadt beim VGH in Kassel Beschwerde gegen den Gießener Beschluss eingelegt habe. Im Eilverfahren war nach Aktenlage und ohne Beweisaufnahme oder mündliche Anhörung entschieden worden, dass die Stadt der NPD die Stadthalle für eine Wahlkampfveranstaltung am 24. März überlassen muss. Begründung: Die NPD habe einen Anspruch darauf, weil die Halle auch schon anderen Parteien zur Verfügung gestellt worden sei. Zudem habe die Stadt nicht nachgewiesen, dass andere Reservierungsanfragen vorlägen, die vorrangig hätten berücksichtigt werden müssen.

Der NPD-Stadtverband hatte einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gestellt, um am 14. April, hilfsweise an einem von 25 weiteren Terminen zwischen dem 6. Januar und dem 30. Juni, Wahlkampf in der Halle betreiben zu dürfen.

14 Tage Frist, in denen sorgfältig geprüft wird

Zuvor hatte die Stadt mehrere Reservierungsanfragen der Partei abgelehnt – zum Teil, weil die Halle schon anderweitig vergeben sei, zum Teil mit der Begründung, dass Parteien, die erkennbar verfassungsfeindliche Ziele verfolgten, eine Nutzung der Halle untersagt werde.

Laut Wein läuft nun eine 14-tägige Frist, innerhalb derer die Stadt ihre Beschwerde beim VGH begründen muss. Diese Zeit werde ausgenutzt, man werde sehr sorgfältig prüfen und dann die Begründung formulieren, sagte Wein.

Nach Ansicht der Gießener Richter ist die Verweigerung der Hallennutzung wegen verfassungsfeindlicher Ziele nicht zulässig, solange die Partei vom Bundesverfassungsgericht nicht verboten ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor einem Jahr den NPD-Verbotsantrag der Länder im Bundesrat abgelehnt mit der Begründung, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich und wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus sei, die Partei sei aber nicht in der Lage, die Demokratie ernsthaft zu bedrohen, dazu fehle es ihr an Gewicht.

Seit der Entscheidung der Verfassungsrichter ist bereits mehrfach in Streitigkeiten um die Nutzung von Veranstaltungsstätten pro NPD entschieden worden, unter anderem in Büdingen. Die Stadt hatte im Mai vergangenen Jahres ebenfalls eine Reservierungsanfrage der NPD für ihre Stadthalle abgelehnt und war schließlich mit der wortgleichen Begründung wie jetzt im Wetzlarer Fall am Verwaltungsgericht Gießen gescheitert.

Wann der VGH über die Beschwerde der Stadt Wetzlar entscheidet, ist noch unklar. (gro)