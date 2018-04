Wetzlardruck und Gießener Anzeiger schließen sich zum auflagenstärksten Medienunternehmen in Mittelhessen zusammen

Die VRM erweitert mit der Beteiligung ihr publizistisches Engagement im mittelhessischen Medienmarkt und baut auch dort ihre Angebotsstruktur aus. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Hans Georg Schnücker, Sprecher der VRM-Geschäftsführung und Vorsitzender des hessischen Zeitungsverlegerverbandes (VHZV), betont die Notwendigkeit von Fusionen: "Mit der Investition in eine neue noch leistungsstärkere Gruppe können wir für die Menschen in der Region nachhaltig unabhängigen Journalismus anbieten- eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben dieser Zeit."

"Wir haben die wirtschaftlichen Herausforderungen in den letzten Jahren gut gemeistert und können mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden sein. Allerdings führen die deutlich veränderten Mediennutzungsgewohnheiten sowie die Dynamik globaler, digitaler Märkte dazu, dass Medienunternehmen zunehmend nur im Verbund eine handlungsfähige Rolle im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kunden einnehmen können", äußert sich Wetzlardruck­ Geschäftsführer Michael Emmerich zur Transaktion. "Die VRM in Mainz hat nicht erst seit der Übernahme der Darmstädter Echo Medien und dem großen Markenrelaunch gezeigt, dass sie es versteht, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft regionaler Medienhäuser zu stellen. Wir freuen uns, gemeinsam an dieser Strategie mit zu arbeiten", so Emmerich weiter.

In der neuen Konstellation erscheinen künftig neben der Wetzlarer Neuen Zeitung und dem Gießener Anzeiger weitere neun Tageszeitungen zwischen Haiger und Lauterbach sowie zwischen Biedenkopf und Usingen. Die Gesamtauflage aller Lokalzeitungen der neuen Gruppe beträgt mehr als 95.000 Exemplare. Darüber hinaus erscheinen reichweitenstarke Anzeigenzeitungen mit einer Gesamtauflage von mehr als 500.000 Exemplaren in der Wochenmitte und mehr als 270.000 Exemplaren am Wochenende. Die Online-Dienste der Gruppe erzielen über 6 Mio. Seitenaufrufe im Monat und erreichen damit mehr als 500.000 Unique User. (red)